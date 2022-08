PKV: E-Rezept ermöglicht komplett papierlose Abrechnung

Privatversicherte haben noch ein wenig Zeit, bis sie sich von den Verordnungen aus Papier verabschieden können. Die Vorbereitungen dafür laufen aber schon. Wie Rezept-Ausstellung, -Einlösung und -Abrechnung künftig aussehen sollen, findet sich in einem „Feature-Dokument“ der Gematik.

Ein Großteil des Prozesses entspricht exakt dem Vorgehen beim Kassenrezept: Der Arzt lädt das signierte Rezept in den Fachdienst hoch. Eine Apotheke, die im Besitz des Tokens ist, kann die Verordnung vom Fachdienst abrufen und beliefern. Im nächsten Schritt wird von der Apothekensoftware der PKV-Abgabedatensatz erstellt. Er enthält, wenn in der Apotheke Änderungen bei der Abgabe vorgenommen werden, den QES-signierten PKV-Abgabedatensatz und wenn in der Apotheke keine Änderungen erfolgen, den „normal“ signierten PKV-Abgabedatensatz. Auch das entspricht dem Verfahren bei GKV-Rezepten.