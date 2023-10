Medienpreis für Fernsehbeitrag über Fremdbesitz bei Augenärzten

Arztketten: hohe Renditeerwartungen und fehlende Transparenz

Ausgezeichnet wurden Christian Baars, Brid Roesner, Anne Ruprecht und Petra Blum für ihren Beitrag über Praxisketten, insbesondere mit Augenarztpraxen. Sie werfen in ihrem Beitrag die Fragen auf, was solche Ketten für die Versorgung bedeuten und woher das Geld kommt, das die hohen Renditeerwartungen der Finanzinvestoren erfüllen soll. Moderator Dirk Schnack erläuterte, dass die Hälfte aller Augenarztpraxen in Kiel zur Sanoptis-Gruppe gehöre. Die Preisträger berichteten, ihr Projekt habe bis zur Veröffentlichung ein Jahr gedauert. Darum sei es wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe, der eine so lange Recherche finanziere. Inhaltlich betonten sie das Transparenzproblem. Denn die Zugehörigkeit zu einer Kette ist am Praxisschild nicht erkennbar. Außerdem beantworte Sanoptis grundsätzlich keine Anfragen von Journalisten. Das komme bei solchen Recherchen häufig vor, sei aber bedauerlich, weil sie gerne auch die andere Seite anhören würden und die Zuschauer sich ein umfassendes Bild machen sollten. Ein Vertreter der Artemis-Gruppe hatte sich in dem Beitrag geäußert.