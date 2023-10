Profitieren Apotheken von pharmazeutischen Dienstleistungen?

Einige Hände streckten auf, als Stefan Göbel auf der Expopharm 2023 fragte, wie viele der Zuhörer im Publikum bereits eine Medikationsanalyse durchgeführt haben – laut Göbel hatte sich im Jahr zuvor nur eine Apothekerin gemeldet. Der Apothekeninhaber der Brücken-Apotheke in Heringen erklärte in einem Impulsvortrag, wie sich seine Apotheke betriebswirtschaftlich entwickelt hat und welche Rolle die pharmazeutischen Dienstleistungen dabei spielten: Trotz der sinkenden Einwohnerzahl in Heringen und der Schließung einer Arztpraxis, sei die Anzahl der abgegebenen Packungen pro Tag in der Brücken-Apotheke gestiegen.