Bessere Bedingungen für Pharmazeuten im Praktikum

Auch kritisiert der BPhD, dass die Gewerkschaften in den Tarifverträgen ihren Pharmazeut:innen eine Vergütung anbieten, die weit unter dem Mindestlohn liegt. Vor allem in der Stadt steigen die Lebenskosten. 40-Stunden pro Woche zu arbeiten, mache es schwer, eine Nebeneinkunft zu erwirtschaften, schreiben die Studierenden zu ihren Forderungen. Apotheken sollten sich in den ersten sechs Monaten am Mindestlohn orientieren. Bleiben die Pharmazeuten länger am selben Arbeitsplatz, sei der Lohn zu erhöhen. PhiPs, die vor ihrem Studium bereits als Pharmazeutisch technische (PTA) oder kaufmännische Assistent:innen (PKA) gearbeitet haben, sollten nach PTA- bzw. PKA-Tarif entlohnt werden.

Problematisch sieht der BPhD auch, wie Ausbildungsapotheken derzeit mit Krankheitstagen umgehen. Die Hälfte der Pharmazeuten im ­Praktikum (PhiP) müsse Krankheitstage von ihren Urlaubstagen abziehen oder nacharbeiten. Krankheitsbedingte Ausfallzeiten von zwei Wochen gefährden nach Ansicht des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland nicht den Ausbildungs­erfolg. Apothekenbetreiber sollten dies berücksichtigen.

Von den Landesapothekerkammern fordern sie, den berufsbegleitenden Unterrichts um digitale Angebote zu erweitern. Veranstaltungen in Präsenz sollten interaktivere Formate beinhalten. Das mündliche Dritte Staats­examen wollen die Studierenden beibehalten. Landesprüfungsämter sollten dafür eine Vorbereitungszeit von mindestens zwei ­Wochen einkalkulieren.