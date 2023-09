Esketamin bei Depressionen – jetzt doch mit Zusatznutzen

So lag das Therapieansprechen nach 32 Wochen in der Esketamin-Gruppe bei 69,1 %, in der Quetiapin-Gruppe bei 53,2 %. Eine Remission hatten zum gleichen Zeitpunkt 60,7 % (Esketamin-Gruppe) vs. 45 % (Quetiapin-Gruppe) erreicht. Unter Esketamin traten zwar insgesamt häufiger unerwünschte Ereignisse auf (91,9 vs. 78,0 %), ein Therapieabbruch aufgrund unerwünschter Ereignisse, war dennoch in der Quetiapin-Gruppe häufiger (4,2 vs. 11 %).

Diese Ergebnisse veranlassten den G-BA am vergangenen Donnerstag dazu, Esketamin einen „beträchtlichen Zusatznutzen“ zu bescheinigen. Wie das „Ärzteblatt“ schreibt, ist dies der erste Fall überhaupt, in dem einem Wirkstoff zur Behandlung einer psychischen Erkrankung „ein deutlicher Vorteil“ bescheinigt wird. Der Beschluss des G-BA dient nun als Grundlage für Preisverhandlungen zwischen dem pharmazeutischen Unternehmer und den gesetzlichen Krankenversicherungen.