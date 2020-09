Gehaltserhöhung – wie spreche ich mit meinem Chef darüber?

Das Arbeitsverhältnis ist immer ein Geben und Nehmen. Der Vertrag sieht Arbeitsleistung gegen Gehalt vor. Wenn sich ein Arbeitnehmer also mehr Gehalt wünscht, steht automatisch die Frage im Raum, welches Plus der Arbeitgeber dafür bekommt. Stellen Sie sich einer Selbstüberprüfung, um Argumente zu liefern, die Ihren Chef überzeugen. Was habe ich in den letzten Monaten geleistet? Wo habe ich mich weiterentwickelt? Habe ich eine Zusatzqualifikation erworben oder eine neue Aufgabe übernommen? Trage ich mehr Verantwortung?