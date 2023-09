Magnesium-Ampullen – bei der Wirkstärke auf die Einheiten achten

Fehlerquelle uneinheitliche Angaben der Wirkstärke

Neben der uneindeutigen Verordnung hat in diesem und auch in einem zweiten Fall die uneinheitlichen Angaben der Wirkstärke bei verschieden Fertigarzneimitteln zu der Fehlbehandlung beigetragen. In besagtem zweitem Fall kam es zu einer Überdosierung des Präparates Magnesium Demo 0,4 mmol/ml, Lösung zur Injektion oder Infusion. Dieses Präparat trägt auf der Ampulle Angaben zur Stoffmengenkonzentration, dem Gesamtvolumen und der Massenkonzentration – nicht jedoch zur Gesamtwirkstoffmenge in der Ampulle. „Die auf der Ampulle angebrachten Angaben seien in der Praxis (des Krankenhauses) nicht gebräuchlich gewesen“, heißt es in der AMK-Meldung. Auch dieser Patient musste anschließend intensivmedizinisch versorgt werden.