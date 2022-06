Magnesium spielt bei vielen Vorgängen im Körper eine wichtige Rolle: Es ist am Energiestoffwechsel, der Muskel- und Nervenfunktion beteiligt. Therapeutisch wird es zum Beispiel bei Krämpfen, die oft durch einen Mangel begründet sind, oder auch in der Migräneprophylaxe eingesetzt. So nennt die Leitlinie Magnesium in einer Dosierung von zweimal täglich 300 mg als mögliche Migräneprophylaxe – allerdings mit „geringer Evidenzlage“.

Darüber hinaus wird immer wieder wird diskutiert, ob Magnesium als „natürlicher Calciumkanalblocker“ die Gefäßfunktion verbessern und den Blutdruck senken kann. Eine neue Studie kommt jetzt zu einem ernüchternden Ergebnis.