Welche Maßnahmen zur Akutbehandlung leichter bis mittlerer Krämpfe konnten die Autor:innen mit wissenschaftlicher Evidenz unterfüttern? An erster Stelle empfiehlt die Übersichtsarbeit, wenig überraschend, eine Pause. In dieser können die schmerzenden Muskeln gekühlt oder massiert werden. Als „sicherste, schnellste und effektivste“ Maßnahme empfehle sich zudem das sanfte Dehnen. Die Zufuhr von Flüssigkeit, Kohlenhydraten und Elektrolyten kann ebenfalls erwogen werden, Dehnen wirke jedoch deutlich schneller. Zudem solle keinesfalls versucht werden, die vermeintliche Menge verlorener Elektrolyte ausschließlich durch Sportgetränke zu ersetzen – diese seien dem Plasma gegenüber hypotonisch und könnten bei Konsum sehr großer Mengen zu lebensbedrohlichen Hyponatriämien führen.

So weit, so konventionell. Als nächste Maßnahmen, beleuchteten die Wissenschaftler:innen den Einsatz von Chinin, Bananen und transient receptor potential (TRP) Rezeptor-Agonisten. Während sie für Chinin und Bananen keinerlei Evidenz fanden, wurde der Effekt der TRP-Rezeptor-Agonisten zwar als nicht abschließend untersucht bewertet, einige der vorliegenden Daten deuteten jedoch auf eine Wirksamkeit hin. TRP-Kanäle befinden sich im Mund und Verdauungstrakt und nehmen hier Temperatur, Schmerzen und Schärfe wahr. Die krampfhemmende Wirkung könnten sie über einen oropharyngealen Reflex entfalten. Agonisten an diesen Rezeptoren sind unter anderem Essig, Zimt, Ingwer, Senf und Capsaicin. In einer Studie habe das Trinken von < 100 mL Gurkenwasser („pickle juice“) Krämpfe deutlich schneller, nämlich nach weniger als zwei Minuten, gemildert als Wasser. Wer es mag und verträgt, könne eine Einnahme von TRP-Rezeptor-Agonisten in geringen Mengen also einmal versuchen.