Peter S. wurde 2018 vom Landgericht Essen wegen Betrugs und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Zudem ordnete es ein lebenslanges Berufsverbot und die Einziehung von Taterträgen in Höhe von 17 Millionen Euro an. Das Gericht hatte festgestellt, dass er zwischen Januar 2012 und November 2016 in 14.564 Fällen unterdosierte Arzneimittelzubereitungen für die Krebstherapie hergestellt, ausgeliefert und unter Vorgabe einer ordnungsgemäßen Dosierung bei den Kassen abgerechnet hatte. Meist ging er dabei eigenhändig vor. In Einzelfällen wurden die unterdosierten Arzneimittel aber auch durch ausgewählte Mitarbeiter „auf Veranlassung oder Anweisung und mit zumindest generellem Wissen und Billigung“ von Peter S. hergestellt. Durch dieses verordnungswidrige und heimliche Einsparen von Wirkstoffen wollte er den Gewinn der Apotheke steigern, um seinen privaten Finanzbedarf zu decken.