Apotheker:innen, sofern sie nicht völlig berufsfremd tätig oder verbeamtet sind, beziehen im Regelfall ihre Altersrente von den berufsständischen Versorgungswerken. Für Approbierte, die gesetzlich krankenversichert sind und dies auch im Alter bleiben wollen, kann es sich aber trotzdem lohnen, zusätzlich Rentenansprüche gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung zu haben. Das Zauberwort heißt Krankenversicherung der Rentner (KVdR). Das ist, auch wenn es vielleicht danach klingt, keine eigene Versicherung, sondern ein Status innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung.

Freiwillig oder pflichtversichert in der GKV?

Wer den Großteil seines Erwerbslebens gesetzlich krankenversichert war und damit die sogenannte Vorversicherungszeit erfüllt – dafür muss neun Zehntel der zweiten Hälfte des Arbeitslebens eine Mitgliedschaft (Pflicht- oder freiwilliges Mitglied) oder eine Familienversicherung bestanden haben – und gleichzeitig eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung (Renten wegen Alters, verminderter Erwerbsfähigkeit oder Todes) beantragt und einen Renten­anspruch hat, ist pflichtversichert in der KVdR. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, also nicht oder nicht ausreichend lange in der GKV versichert war und keinen Rentenanspruch gegenüber der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hat, kann sich bei Renteneintritt nur freiwillig in der GKV versichern oder privat. Anders als bei Erwerbstätigen ist bei Rentenbeziehern also nicht die Höhe des Einkommens ausschlaggebend dafür, ob man frei­williges Mitglied oder Pflichtmitglied (KVdR) einer Krankenkasse ist.