Freiverkäufliches und Kosmetik aus dem Apomaten

Dennoch hat seitdem eine, wenn auch noch auf niedrigem Niveau, steigende Anzahl von Apotheken in Deutschland Apomaten. Sie heißen 24-Stunden-Apomat, Apothekenautomat oder auch Erste-Hilfe-Automat. Insgesamt ist ihre Anzahl noch überschaubar.

Diese Automaten beinhalten ein breites Sortiment – allerdings nur solche Arzneimittel, Gesundheitsprodukte und Pflegemittel, die auch sonst außerhalb von Apotheken verkauft werden und vor allem ohne besonderen Beratungsbedarf über den HV-Tisch gehen dürfen.

Unterscheiden muss man sie von automatisierten Abgabestationen,

in denen vorbestellte Arzneimittel abgeholt werden können (zu denen

es bereits Beratung gab), und die mit dem gesetzlich geregelt sind.

Betrieben von einer Apotheke in räumlicher Nähe

Mit dem Hüffenhardter Automat mit Videoberatung haben diese Automaten auch nichts gemein, denn sie werden von einer Apotheke vor Ort in direkter räumlicher Nähe zu dieser betrieben und nicht als verlängerter Arm eines niederländischen Arzneimittelver­senders. Dennoch ist jeder neue Automat noch etwas Besonderes und er bekommt Aufmerksamkeit nicht nur vor Ort.

So geht es auch dem Apotheker Patrick Pfeifer, der im baden-württembergischen Rems-Murr-Kreis nahe der Landeshauptstadt Stuttgart drei Apotheken betreibt. Vor der Central-Apo­theke in der 56.000-Einwohner- und Kreisstadt Waiblingen steht nun ganz neu seit Ende Juli 2023 sein Waiblinger Apomat – und dieser fand auch prompt bereits Erwähnung in der Tageszeitung und im Lokalradio.

Pfeifer bewirbt den Automaten selbst als „den perfekten Partner für Menschen, die es eilig haben oder außerhalb der regulären Öffnungszeiten Medikamente benötigen und dies ganz ohne Notdienstgebühren“. Von Hustensaft über Pflaster bis zu Kondomen und Schwangerschaftstests bietet der Automat vieles – inklusive Mineralwasser, um eventuell ein Arzneimittel mit Flüssigkeit direkt einnehmen zu können.

Inspiriert aus dem Ausland

Auf die Idee für den Automaten kam Pfeifer über einen Mitarbeiter, der im nahen Ausland einen solchen gesehen hatte. Anders als in Deutschland, wo die Gesamtzahl immer noch in der Größenordnung von zehn Geräten liegen dürfte, gibt es in Österreich und der Schweiz immer mehr dieser Apomaten.

„Wir betrachten uns als sehr innova­tive Apotheken“, sagt Pfeifer. Digitalisierung, E-Rezept und während der COVID-19-Pandemie Impfungen, Tests und Impfzertifikate – bei allem sei man immer ganz vorne mit dabei und für vieles auch Pilot-Apotheke im Landkreis gewesen. „Ich habe Spaß an neuen Techniken und finde es gut, wenn meine Kunden auch Spaß daran haben“, sagt er.

Der neue Automat erfreue sich in der kurzen Zeit, in der es ihn erst gibt – seit Ende Juli 2023 – bereits großer Beliebtheit. „Viele Kunden kommen sich das Gerät anschauen und machen sogar Fotos“, sagt Pfeifer.

Kondome und Schwangerschaftstests sowie Pflaster und Hustensaft, das seien in der kurzen Zeit bereits die beliebtesten Produkte gewesen – ganz so wie es Betreiber anderer Automaten bereits berichtet haben. Die Niedrigschwelligkeit des Angebotes und die Anonymität machten diese Produkte am Apomaten eben beliebt, sagt Pfeifer.