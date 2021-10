Vaginaltherapeutika in der Selbstmedikation – im Zweifel ein Antiseptikum?

Die bakterielle Vaginose (BV) wird als eine mikrobielle Dysbalance charakterisiert – eine deutliche Verschiebung zu den anaeroben Mikroorganismen auf Kosten der fakultativ anaeroben Flora, besonders der Laktobazillen. Für die Therapie werden die beiden rezeptpflichtigen Antibiotika Metronidazol und Clindamycin empfohlen – als Vaginalcreme, oral oder als Vaginaltabletten. Außerdem heißt es in der Leitlinie: „Aufgrund vereinzelter Studien scheinen die Rezidivquoten nach Dequaliniumchlorid 10 mg Vaginaltabletten für 6 Tage oder mit Nifuratel 1 x 250 mg Vaginaltabletten für 10 Tage denen nach leitliniengerechter Therapie ähnlich zu sein.“ Damit findet also nur das vorher genannte Fluomizin® Erwähnung in der Leitlinie und könnte für die Selbstmedikation bei BV in Betracht gezogen werden.

In einem Beitrag von 2018 der Zeitschrift Frauenarzt hat Prof. Dr. med. Werner Mendling (Deutsches Zentrum für Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe an der Landesfrauenklinik, Helios Universitätsklinikum Wuppertal) eine Übersicht über die Charakteristika wichtiger gynäkologischer Infektionen und deren Therapie zusammengestellt. Auch dort wird als Therapie bei BV Dequaliniumchlorid erwähnt. Doch was, wenn das Beschwerdebild doch eher zu einer Vulvovaginalcandidose passt? Dann wäre Dequaliniumchlorid in der Selbstmedikation nicht geeignet, oder?