DocMorris-Klage vor EuGH: Apothekerkammer Nordrhein „zuversichtlich“

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die langerwartete Entscheidung, ob die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) wegen Verbotsverfügungen in der Vergangenheit Schadensersatz an den niederländischen Arzneimittel-Versandhändler zahlen muss, an diesem Donnerstag ausgesetzt. Bevor eine Entscheidung treffen kann, so die Richter in Karlsruhe, müsse zunächst der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg einige Punkte klären.

Für die Apothekerkammer Nordrhein kommt der Schritt des BGH „wenig überraschend“, wie es in einer Pressemitteilung von ihr am Donnerstag heißt. Gleichzeitig betont Präsident Armin Hoffmann: Man blicke „zuversichtlich nach Luxemburg“. Entscheidungen des Gerichts aus der jüngsten Zeit „lassen erahnen, dass der Schutz und die bestmögliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der EU für das Gericht von größter Bedeutung sind und den Gewinnerzielungsabsichten von Großkonzernen – die ganz anders arbeiten als die meisten Apotheken in der EU – vorgehen“, so Hoffmann. Grundsätzlich fügt er hinzu: „Bedürfnisse der Wirtschaft müssen mit den Ansprüchen der Menschen in der EU für eine zuverlässige, flächendeckende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in Einklang stehen.“