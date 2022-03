Doch im Sommer 2019 wies das Landgericht Köln die Klage ab. DocMorris ging daraufhin in Berufung – und fast drei Jahre später fällte nun abermals der 20. Zivilsenat des OLG Düsseldorf eine Entscheidung. Das am heutigen Donnerstag ergangene Urteil ist allerdings nur ein Grundurteil, das erst einmal das Bestehen eines Anspruchs feststellt. Auch liegen noch keine schriftlichen Gründe vor, und es ist noch nicht rechtskräftig. Lediglich der Tenor ist bislang bekannt. Darin stellt das Gericht fest, dass die AKNR verpflichtet ist, DocMorris den Schaden zu ersetzen, der den Niederländern infolge der Vollziehung fünf benannter einstweiliger Verfügungen entstanden ist und noch entstehen wird. Über die Höhe dieses Schadens wird nichts gesagt. Und das ist eigentlich das Spannendste: Was für ein Schaden soll überhaupt entstanden sein? Zumal in einer solchen Millionenhöhe? Wie könnte dieser nachgewiesen werden? Doch darüber wird erst in einem anschließenden Verfahren entschieden – wenn es überhaupt so weit kommt.

Denn es dürfte klar sein, dass der Fall vor dem Bundesgerichtshof landet. Das OLG hat die Revision zugelassen. Zunächst wartet die AKNR natürlich die Urteilsgründe ab und prüft diese. Wie will das OLG erklären, dass die einstweiligen Verfügungen nicht von Anfang an berechtigt waren? Dass sich die AKNR vor dem Bundesgerichtshof bessere Chancen ausrechnet als vor der 20. Zivilkammer des OLG Düsseldorf, ist nicht abwegig. Auch nach dem EuGH-Urteil von 2016 hatten die Karlsruher Richter:innen immer wieder Sinne der AKNR entschieden – und auch wiederholt klargestellt, dass sie das Luxemburger Urteil nicht für in Stein gemeißelt halten. Bettina Mecking, Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin der AKNR, zeigte sich gegenüber der DAZ zuversichtlich, dass der Fall noch gut ausgehen wird.