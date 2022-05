Otriven 0,025 Prozent jetzt mit Dosiertropfer

Otriven gegen Schnupfen 0,025 Prozent Nasentropfen dürfen Eltern ihren Kindern derzeit erst ab einem Jahr verabreichen. Grund ist, dass die Verabreichung von Otriven Nasentropfen für Säuglinge mit 0,025 Prozent Xylometazolin mittels Pipette die Gefahr von Fehldosierungen und Medikationsfehlern birgt, vor allem bei unruhigen Kindern. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) teilte deswegen im November 2020 mit, dass GSK, der Hersteller von Otriven, das Anwendungsalter auf Ein- bis Zweijährige einschränkt, zuvor hatten die Tropfen auch Säuglingen verabreicht werden dürfen.

Bereits damals kündigte GSK jedoch an, an einer alternativen Lösung zur Applikation zu arbeiten. Diese Lösung ist jetzt marktreif, und GSK bringt Otriven gegen Schnupfen 0,025 Prozent Nasentropfen nun mit einem Dosiertropfer in die Apotheken.