Nasentropfen bei Kleinkindern richtig anwenden

Unbedingt sei auch zu beachten: Abschwellende Nasensprays mit Alpha-Sympathomimetika für Erwachsene sind nicht für Kleinkinder geeignet. Die Dosierung des Wirkstoffs sei viel zu hoch und könne zu schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Babys und Kleinkindern führen, wie zu einer schnelleren Austrocknung der Nasenschleimhäute. Abschwellende Nasentropfen (Präparate mit Arzneistoffen wie Xylometazolin oder Oxymetazolin) sind altersabhängig dosiert und müssen entsprechend individuell ausgewählt werden. Die Präparate dürfen in der Selbstmedikation nur bis zu dreimal täglich und an maximal sieben aufeinanderfolgenden Tagen angewendet werden. Eine Überdosierung oder ein zu langer Gebrauch führt zum Austrocknen der Schleimhäute mit begleitender Schwellung, was zum weiteren Einsatz des Wirkstoffes verleitet, warnt die Kammer.