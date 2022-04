Nasensauger statt Xylometazolin-Tropfen?

In der Serie „Die Top-12-Kinderarzneistoffe“ beleuchtet die DAZ die Arzneistoffe, die laut TK-Arzneimittelreport am häufigsten von Kinder- und Jugendmedizinern verordnet werden, aber auch in der Selbstmedikation zum Einsatz kommen. Heute geht es um Xylometazolin: Wie gefährlich kann es für Babys werden und sind Nasensauger eine Alternative?