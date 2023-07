Die Ausgangswerte der Akne-Qol-Skala lagen in der Spironolacton-Gruppe zu Beginn der Studie bei 13,2 (Standardabweichung [SD] = 4,9) und in Woche zwölf bei 19,2 (SD = 6,1). In der Placebogruppe steigerten sich die Werte von 12,9 (SD = 4,5) auf 17,8 (SD = 5,6). Dies entspricht einem Unterschied zugunsten von Spironolacton von 1,27 (95%-Konfidenzintervall [KI] = 0,07 bis 2,46). In Woche zwölf wurde kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen festgestellt, denn unter Spironolacton verbesserte sich die Akne um 72% im Vergleich zu 68% unter Placebo. In Woche 24 waren die Ergebnisse allerdings zugunsten von Spironolacton signifikant besser: So waren die Werte auf der Akne-Qol-Skala in der Spironolacton-Gruppe auf 21,2 (SD = 5,9) gestiegen im Vergleich zu 17,4 (SD = 5,8) in der Placebogruppe (Differenz = 3,45; 95%-KI = 2,16 bis 4,75). 82% der Teilnehmerinnen in der Spironolacton-Gruppe berichteten über eine Verbesserung der Akne-Symptome im Vergleich zu 63% der Placebogruppe (Odds Ratio = 2,72; 95%-KI = 1,50 bis 4,93). Ein Behandlungserfolg wurde von den Prüfärzten in Woche zwölf bei 19% der Probandinnen in der Spironolacton-Gruppe und bei 6% der Placebogruppe festgestellt.