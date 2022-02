Sind Eplerenon und Spironolacton bei Herzinsuffizienz gleichwertig?

Eplerenon und Spironolacton binden kompetitiv als Antagonisten an den Mineralcorticoid-­Rezeptor. Aufgrund ihrer Kalium-sparenden diuretischen Wirkung werden beide Wirkstoffe laut Nationaler Versorgungsleitlinie zur Behandlung der Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFrEF) ab NYHA(New York Heart Association)-Stadium II eingesetzt. Bisher gab es keine randomisierte Studie, in der die beiden Wirkstoffe direkt miteinander verglichen wurden. Diese Lücke wollte die Arbeitsgruppe um Pardo-Martínez P et al. schließen und hat das Outcome von 586 Patienten, die an einer Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion erkrankt waren, und die zur Hälfte mit Eplerenon und zur Hälfte mit Spironolacton behandelt worden waren, ausgewertet. Im kombinierten Endpunkt, der sich aus kardiovaskulärem Tod oder Krankenhauseinweisung zusammensetzte, konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Mineralcorticoid-Rezeptor-Antagonisten gesehen werden (Hazard Ratio [HR]: 0,97; p = 0,632).