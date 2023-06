Der große Bruder des Lieferengpasses ist der Versorgungsengpass. Stellt das Bundesministerium für Gesundheit einen solchen in einer versorgungskritischen Situation fest, können die zuständigen Landesbehörden daraufhin die strengen Vorgaben des Arzneimittelgesetzes temporär lockern. Den Ersatzkassen reicht das jedoch offenbar nicht: Bereits im Januar 2023 erklärten sie gegenüber dem Deutschen Apothekerverband (DAV) als ihrem Vertragspartner, in einem solchen Fall den Apotheken weitere Freiheiten bei der Versorgung ihrer Versicherten zu gewähren. „Die Abgabeerleichterungen für Apotheken und Kostenübernahmeregelungen helfen, die Versicherten flexibel mit den noch am Markt verfügbaren Arzneimitteln zu versorgen“, erläutert der Verband der Ersatzkassen vdek dazu auf seiner Website.

Nach der ursprünglichen Erklärung sollten die erweiterten Handlungsspielräume für Apotheken bis Ende Juni 2023 gelten – nun legt der vdek nach und verlängert die Vorgaben vorerst bis 30. September dieses Jahres. Besteht ein Versorgungsengpass und ist eine bedarfsgerechte Versorgung gemäß den gesetzlichen oder vertraglichen Bedingungen nicht möglich, räumen die Ersatzkassen den Apotheken konkret folgende Optionen ein: