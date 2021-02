DAV und Ersatzkassen einigen sich auf neuen Arzneiversorgungsvertrag

„Mit einer noch schnelleren und unkomplizierteren Arzneimittelversorgung dürfen die Versicherten der Ersatzkassen ab dem 1. März 2021 rechnen, wenn sie ihre Rezepte in der Apotheke einlösen“, schreiben DAV und vdek in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom heutigen Freitag. Nach nunmehr zwei Jahren Ringen ist es ihnen jetzt offenbar gelungen, einen neuen Arzneiversorgungsvertrag auszuhandeln. Dieser ist den Vertragspartnern zufolge an den geänderten Rahmenvertrag sowie gesetzliche Neuerungen angepasst. Er wird zum 1. März, also kommenden Montag, wirksam. Allerdings: Derzeit gelten ohnehin noch die Pandemie-bedingten besonderen Abgaberegelungen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung.