Die Kammer BaWü auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim

Pharmazie „erleben“

Schon 2019 war die LAK Baden-Württemberg mit einem Apothekergarten auf der BUGA vertreten, damals in Heilbronn. Nun haben Besucher und Apotheker erneut die Chance, sich in Mannheim auszutauschen und Pharmazie zu „erleben“. Heilpflanzen ertasten, riechen und „erspielen“ – ein „Experimentiertisch“ macht das möglich. In einem Frage-Antwort-Spiel werden wissenswerte Anekdoten zu den Pflanzen vermittelt. An Wochenenden und an Feiertagen bietet die LAK BW Führungen und kleinere Workshops im Garten an. Dabei wird fachkundiger Rat über Zubereitung und Wirkung von Heilpflanzen an die Besucher durch Apotheker vermittelt.

Eigene Teemischung herstellen

Auf seinem Weg durch den Garten „durchläuft“ der Besucher verschie­dene Indikationen, kommt vorbei an Hochbeeten mit Heilpflanzen zur Beruhigung und für den Schlaf, gegen Erkältung oder für Blase und Niere (...). Dabei ist der Garten nicht nur informativ und schön anzusehen: Unter Anleitung dürfen Besucher ihre eigene BUGA-Teemischung herstellen. So soll die Bedeutung von Heilpflanzen in der Pharmazie vermittelt und die wichtige Rolle der Apotheke in der Gesundheitsversorgung aufgezeigt werden.

Wer nun Lust bekommen hat, sein Wissen über Arzneipflanzen aufzufrischen und selbst eine Teemischung herzustellen, darf einen Besuch der BUGA 2023 nicht verpassen.