Apotheker:innen unter Heilberuflern am pessimistischsten

So gut wie alle Apotheker:innen klagen über gestiegene Kosten – und so gut wie alle gehen davon aus, dass sich an der Situation auch im Verlauf des Jahres nichts ändern wird. Und: Unter den Heilberufler:innen sind die Apotheker:innen die pessimistischsten. Wer bislang seine Zweifel an diesem düsteren Stimmungsbild hatte, kann sich nun bei einer an diesem Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank) die Bestätigung holen. Befragt wurden dabei zu Themen rund um Energiekrise und Inflation in der zweiten Aprilhälfte 601 Heilberuflerinnen und Heilberufler. Von diesen waren 13 Prozent Apotheker:innen, 22 Prozent Zahnärzt:innen und 65 Prozent Ärzt:innen. 27 Prozent der Befragten waren angestellt und 73 Prozent selbständig.

„Der Großteil unserer befragten Kundinnen und Kunden spürt die Auswirkungen von Energiekrise, Fachkräftemangel und Inflation in ihrem Arbeitsalltag, und was die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation betrifft, ist das Meinungsbild je nach Fachrichtung heterogen“, fasste Daniel Zehnich, Leiter des Bereichs Gesundheitsmarkt und Beteiligungen bei der Apobank, die Umfrageergebnisse in einer Pressemitteilung zusammen. „Während Medizinerinnen und Mediziner trotz der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ereignisse im Allgemeinen zuversichtlich bleiben, blicken die Apothekerinnen und Apotheker düsterer in die Zukunft. Die selbständigen Heilberufler spüren vor allem den ökonomischen Druck.“