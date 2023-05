Demgegenüber stehen die Angaben zum allgemeinen Arbeitsumfeld in den Apotheken und der Frage nach deren Zukunft. 69 Prozent der Befragten stimmten zu oder eher zu, dass sie mit ihrer Arbeit rundum zufrieden sind. Auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie oder anderen Verpflichtungen sehen fast zwei Drittel der Apothekenteam-Mitglieder, vor allem die PTA, als positiv. 22 Prozent schließen sich dem nicht an. 85 Prozent gaben an, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Zudem betrachten 66 Prozent ihren Arbeitsplatz als zukunftsfähig („stimme zu/stimme eher zu“).

Befragt wurden die Apothekenteams auch nach Veränderungen des Kaufverhaltens vor dem Hintergrund von allgemeinen Kostensteigerungen und Inflation. 36 Prozent gaben an, dass öfter nach preiswerteren Alternativen gefragt werde. 17 Prozent haben den Eindruck, dass rezeptfreien Produkte weniger gefragt sind.