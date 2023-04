Während die Lage bei den PTAs in der Stadt und auf dem Land ähnlich ist, zeigt sich bei den Approbierten ein deutlicher Unterschied: In der Stadt berichten 37 Prozent über eine erfolgreiche Suche, auf dem Land sind es nur 28 Prozent. Auch wenn in der Studie auf die niedrige Fallzahl an dieser Stelle verwiesen wird, so erscheint der beschriebene Unterschied durchaus plausibel. Unterstützt wird dies durch den Kommentar eines Apothekenleiters, der beschreibt, dass es in Niedersachsen nur eine Uni (Braunschweig) für ein großes Flächenland gebe. Da die fertigen Absolventen die Großstädte Braunschweig, Hannover und Göttingen bevorzugen würden, bleibe nichts mehr für die Fläche.