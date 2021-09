Aktienboom ohne Apotheker

Die Apobank rechnet anhand von zwei Beispiele, was möglich wäre. Wenn ein Anleger vor zehn Jahren 10.000 Euro in einen Aktienfonds investiert hätte, der durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr an Rendite eingebracht hätte, lägen 25.937 Euro vor. Selbst durch die abgstürzten Börsenkurse im März 2002 wegen Corona und angenommenen Verlusten von 30 Prozent, blieben dem Anleger nach Rechnung der Apobank noch 18.156 Euro. Bei einer Anlage auf dem Konto von 2 Prozent, was derzeit auch eher optimistisch anmutete, hätte er 12.190 Euro gemacht. Budke: „Das Beispiel zeigt, dass sich Aktienanlagen langfristig in aller Regel auszahlen.“