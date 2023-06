Aufstehen für eine faire Vergütung: Die Delegierten der Apothekerkammer Westfalen-Lippe folgten zumindest am heutigen Mittwoch in Münster den Appellen ihrer Präsidentin. In einer leidenschaftlichen Rede legte Gabriele Regina Overwiening dar, weshalb es nun höchste Zeit sei, dass sich die Politik ernsthaft mit den Sorgen des Berufsstands befasst, statt Sonntagsreden zu schwingen.



Auf den geplanten Protesttag am 14. Juni nahm Overwiening standesgemäß zunächst keinen direkten Bezug – denn als Kammer- und ABDA-Präsidentin darf sie nicht zum Streik auffordern. Dennoch wurde der Zusammenhang schon vor Beginn der Kammerversammlung klar: Alle Anwesenden erhielten bereits bei der Begrüßung Warnwesten, auf denen ein rotes Apotheken-A prangt, zusammen mit dem Aufruf „Apotheken stärken jetzt!“.



Overwiening erinnerte die Politik daran, worauf sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag geeinigt hatten: die Apotheken zu stärken. Dieses Versprechen habe die Ampel bisher nicht eingelöst, bemängelte sie. Dabei sei es höchste Zeit zu handeln – denn inzwischen legten die Apotheken im Durchschnitt sogar 27 Cent je Rx-Packung drauf, die sie zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung abgeben. Das habe der Treuhand-Experte Frank Diener jüngst beim DAV-Wirtschaftsforum offengelegt. Seit drei Jahren ist demnach das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein Verlustgeschäft. Gleichzeitig macht sich Overwiening zufolge der Versandhandel im OTC-Segment breit: Etwa jede vierte Packung werde inzwischen online bezogen.