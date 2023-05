Lieferengpässe prägen schon lange die Arbeit von Pharmazeuten und Pharmazeutinnen. Spätestens seit dem vergangenen Winter sind Lieferengpässe, mit der Knappheit bei den flüssigen Darreichungsformen für Kinder und entsprechenden Gesetzesvorhaben, auch in den Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit gelangt. Doch PTA Michaela Wieneke prognostizierte am vergangenen Samstag auf der INTERPHARM in Göttingen: Die bisher ergriffenen und geplanten Maßnahmen gegen Lieferengpässe werden „nicht so wahnsinnig“ viel bringen.

Deshalb könnte, wer die Ziegler® Rezepturbibliothek (ZRB) noch nicht kennt, diese gerade im Bereich der pädiatrischen Rezepturen noch lieben lernen. Denn das Modul des Dr. Lennartz Laborprogramms, beides aus dem Deutschen Apotheker Verlags, hat laut Wieneke schon während der Corona-Pandemie bewiesen, dass Apotheken sich mit seiner Hilfe an sich schnell verändernde Situationen anpassen können – man erinnere sich an die Desinfektionsmittel-Herstellung. Bei aktuellen Lieferengpässen muss oft ähnlich kurzfristig reagiert werden.