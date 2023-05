Antibiotika-Mangel – können Notmaßnahmen wirklich helfen?

Die fehlenden Antibiotika-Säfte für Kinder treiben Apotheken, Kinderärzte und Eltern an ihre Grenzen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verspricht zwar Tempo beim Engpass-Gesetz, zudem hat sein Haus den Länderbehörden ermöglicht, Importe zu gestatten. Doch eine schnelle Lösung der Probleme ist damit nicht zu erwarten. Klar dürfte allen sein: Wer etwas bewirken will, muss Geld in die Hand nehmen.