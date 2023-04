Die unterschätzte Welt der Archaea

Als Bewohner des menschlichen Darms interagieren sie mit der Mikrobiota beispielsweise bei der Fermentation unverdaulicher Nahrungsbestandteile. Eine spezielle Gruppe der Archaea, die methanogenen Archaea wie Methanobrevibacter smithii, befindet sich am Ende des Verdauungstrakts und wandelt den von Darmbakterien gebildeten Wasserstoff in Methan um. Dieses Gas verlässt den menschlichen Körper einerseits durch die Darmgase, aber auch über den Atem. Bei ihren Studien machte die Arbeitsgruppe um Moissl-Eichinger eine interessante Entdeckung: Es scheint Menschen zu geben, die in ihrem Darm relativ wenige Archaea beherbergen und deshalb nur wenig Methan in die Umwelt abgeben. Dagegen könnten etwa 20 Prozent der Mitteleuropäer „Super-Carrier“ von Archaea zu sein. In ihrem Atem fanden die Wissenschaftler Methankonzentrationen von mehr als 5 ppm. Zur Bedeutung einer dichten Besiedlung mit methanbildenden Archaea gibt es bislang nur Hypothesen. Möglicherweise sind sie zum Beispiel mit einem niedrigen BMI und einer hohen Lebenserwartung assoziiert.

Nicht selbst pathogen, aber...

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind Archaea nicht pathogen. Doch möglicherweise können sie Lebensgemeinschaften mit pathogenen Bakterien, beispielsweise solchen die Karies und Parodontitis hervorrufen, bilden und diese in ihrem Wachstum unterstützen. Um die komplexe Welt der Archaea zu verstehen, ist noch eine immense Forschungsarbeit notwendig, so Moissl-Eichinger.

Beispielliteratur:

Chibani CM et al. A catalogue of 1,167 genomes from the human gut archaeome.