Beschäftigte in Sozialberufen erkranken besonders häufig an COVID-19

Massive Unterschiede zeigten sich im Branchenvergleich auch bei der Dauer der Krankschreibungen. So seien im vierten Quartal des vergangenen Jahres an Corona erkrankte Fahrzeugführer im Schnitt 17,8 Tage arbeitsunfähig gewesen. Bei Beschäftigten in Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe seien es 15,0 Tage gewesen sowie in der Altenpflege 14,9 Tage. Die geringsten Fehlzeiten wiesen an COVID-19 erkrankte Beschäftigte in Werbung und Marketing mit 12,7 Tagen auf sowie in Arztpraxen mit 12,1 Tagen.