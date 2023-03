Lächerliche 50 Cent sollen die Apotheken für diesen Aufwand künftig erhalten. Nach den Honorarmaßstäben des Schiedsspruchs für pharmazeutische Dienstleistungen lassen sich damit 43 PTA-Sekunden finanzieren – das ist aber eigentlich auch egal. Denn das BMG erklärte der ABDA-Präsidentin, wie die Summe zustande kommt. Das berichtete Gabriele Regina Overwiening am gestrigen Donnerstag beim „Lass uns reden“-Talk der ABDA. Die 50 Cent orientierten sich demnach nicht am Aufwand der Apotheken, habe man ihr gesagt. Ausschlaggebend für die Höhe des Betrags sei allein, was die Politik bereit sei, dem Berufsstand für seine Mühe zu geben.