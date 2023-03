Laut Medienberichten soll der 20-Jährige sieben Millionen Euro gefordert haben. Das sagte der Besitzer der Apotheke und LAV-Vorstandsmitglied, Patrick Kwik, den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) und dem Sender RTL. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu den Berichten äußern. Kwik war demnach selbst vor Ort gewesen. Er sagte der Zeitung, der Beschuldigte habe bei dem Überfall eine Pistole gezückt, einmal in die Luft geschossen und alle Leute im Laden aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Dass der 20-Jährige mit einer Schreckschusspistole drohte, konnte zu diesem Zeitpunkt laut Kwik niemand ahnen.

Der Apotheker war nach eigenen Angaben nicht im Sichtfeld des Täters und konnte deshalb unbemerkt nach draußen gelangen. Während der Geiselnahme habe er teilweise ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er seinen Mitarbeitern nach seiner Flucht nicht mehr helfen konnte. So habe er aber die Polizei mit wichtigen Informationen zur Situation im Gebäude versorgen können, sagte er den BNN. Er frage sich, warum sich der Verdächtige ausgerechnet seine Apotheke ausgesucht habe. „Als ob wir so viel Geld da hätten“, sagte Kwik dem Sender und bezeichnete den mutmaßlichen Täter im RTL-Interview als „Spinner“. Gegenüber den BNN erklärte Kwik später, dass er in den Stunden nach der Geiselnahme noch lange wachgelegen und überlegt habe, ob der Täter seine Apotheke nur zufällig als Ziel wählte oder weil sie vor wenigen Wochen schon einmal überfallen wurde.

Wie es mit der Apotheke in den kommenden Tagen weitergeht, konnte Patrick Kwik am Samstag noch nicht sagen, wie er gegenüber den BNN erklärte. Ein Angebot für die Reparatur der eingeschlagenen Tür habe er schon erhalten. Wenn es geht, will er so bald wie möglich wieder aufmachen. „Aber wir werden mit Sicherheit auch Hilfe bei der Aufarbeitung brauchen und annehmen“, so Kwik gegenüber der Zeitung.