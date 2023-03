Ein Schritt näher an der Tablette aus dem Apotheken-Drucker

Die Entwicklung zur Marktreife des Drucksystems werde voraussichtlich zweieinhalb Jahre in Anspruch nehmen, so der Wissenschaftler. „Dies wird in unserer Ausgründung ‚goatAM‘ durchgeführt. Wir stehen bereits im engen Austausch mit mehreren Klinikapotheken und Pharmaunternehmen, die ersten Maschinenanfragen an uns gesendet haben. Nach Erlangen der Marktreife werden die Drucksysteme zunächst vorrangig Anwendung in Forschungseinrichtungen und klinischen Studien finden“, sagt Loose.