Genau so etwas haben nun Forscher:innen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) entwickelt. Mittels einer speziellen 3D-Drucktechnik konnten die Wissenschaftler:innen um René Androsch, Professor für Kunststofftechnik an der MLU, den Wirkstoff IR3535 in ein biologisch abbaubares Polymer integrieren, das sie als Prototyp in Form eines Fingerrings druckten. „Mückensprays auf der Basis von IR3535 sind seit vielen Jahren weltweit im Einsatz und gelten als gut verträglich. Deshalb haben wir das Mittel für unsere Experimente genutzt“, erklärt Androsch. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher:innen jetzt im Fachmagazin International Journal of Pharmaceutics.