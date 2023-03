Am heutigen Montag (13. März 2023) sowie von Mittwoch auf Donnerstag (15. auf 16. März 2023) müssen sich notdiensthabende Apotheken zudem auf Ausfälle beim Securpharm-System einstellen, wie die DAZ bereits vergangene Woche berichtete. Hintergrund sind geplante Wartungsarbeiten. So wird am 13. März 2023 von 22:00 Uhr bis voraussichtlich 23:59 Uhr das System nicht erreichbar sein, ebenso von Mittwoch, den 15. März 2023, auf Donnerstag, den 16. März 2023, von 23:00 Uhr bis voraussichtlich 05:00 Uhr – möglicherweise sind die Ausfallzeiten auch kürzer.