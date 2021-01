ABDA regt Apothekenpflicht für Corona-Heimtests an

Die ABDA schreibt in ihrer Stellungnahme, dass diese vorgesehene Abgabemöglichkeit für künftig verfügbare SARS-CoV-2-Tests zur Eigenanwendung „grundsätzlich sachgerecht“ erscheine. Die beste Variante sei zwar, einen Corona-Schnelltest von einem kompetenten Heilberufler durchführen und auswerten zu lassen. Dies sei auch wichtig, damit der Meldeweg an die Gesundheitsämter schnell und sicher verlaufe. „Wenn sich aber zusätzlich auch Privatpersonen selbst testen können, weil es geeignete Tests gibt, sollte dies ermöglicht werden.“ Wie schon in der gestern versandten Pressemitteilung betont die ABDA, dass Apotheken diese Tests anbieten und kompetent dazu beraten werden.

Fachliche Expertise bei der Abgabe von Selbsttests nutzen!

Dass die neuen Schnelltests nicht apothekenpflichtig sein sollen, hält die ABDA allerdings nicht für optimal. Angesichts der bislang fehlenden praktischen Erkenntnisse über den Umgang von Laien mit derartigen Tests und der mit ihnen verbundenen Risiken sei „eine institutionell abgesicherte, abgabebegleitende Beratung in Apotheken sinnvoll“, schreibt sie. Tests zur Eigenanwendung würden voraussichtlich aufgrund ihrer Funktionsweise mit einem vergleichsweise hohen Anteil falsch-negativer Testergebnisse als bisherige Tests verbunden sein. Hinzu komme, dass dieser Anteil umso höher ausfallen werde, je mehr unbeabsichtigte Fehler bei der Anwendung auftreten. „Nach unserer Einschätzung sind auch diese Tests mit durchaus nennenswerten Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung verbunden, welche ihre korrekte Benutzung nicht ohne weiteres als gesichert erscheinen lassen.“

Die ABDA weist generell auf die Vorteile der persönlichen und qualifizierten Beratung hin. Unter anderem könne so eine gründliche Aufklärung über die Einordnung von Testergebnissen erfolgen, verbunden mit der dringenden Empfehlung zur weiteren Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln auch bei einem negativen Ergebnis. Insgesamt, so ist die ABDA überzeugt, könnte durch die Nutzung der fachlichen Expertise der Apotheken „eine deutliche Risikominimierung gegenüber einem freien, unregulierten Verkauf derartiger Tests erreicht werden“. Sie regt daher an, eine qualifizierte Abgabeberatung durch die

zusätzliche Aufnahme der Selbsttests in Anlage 2 der MPAV sicherzustellen – in dieser Anlage können apothekenpflichtige Medizinprodukte explizit aufgeführt werden.