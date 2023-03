Dürfen Apotheken Coronatests für Selbstzahler anbieten?

Laut dem Apothekerverband Westfalen-Lippe hat das Gesundheitsministerium NRW hingegen mitgeteilt, dass Apotheken in NRW auch über den 28. Februar 2023 hinaus Testungen auf Selbstzahler-Basis anbieten können. Coronatests werden bundesweit als apothekenübliche Dienstleistung gemäß Art. 1a Abs. 11 ApoBetrO eingeschätzt und können daher auch in NRW weiterhin in Apotheken angeboten werden. Durch die zum 1. März 2023 in Kraft tretende veränderte Teststrukturverordnung des Landes NRW entfallen alle Regelungen, die Selbstzahlertests in Apotheken hätten einschränken können, erklärt eine AVWL-Sprecherin.

Was allerdings tatsächlich zumindest in NRW wegfallle, sei die Rechtsgrundlage für das Testen außerhalb der Apotheke. Testungen außerhalb der Apothekenbetriebsräume seien nicht mehr ohne weiteres möglich, heißt es dazu vom AVWL. Durch den Wegfall aller Regelungen zur Ausführung der Tests in der neuen Teststrukturverordnung sei auch jene entfallen, die das Testen außerhalb der Apothekenbetriebsräume gestattet.