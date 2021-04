Bayerns Apotheken dürfen weiter testen

Bereits vor mehr als einer Woche wurde bekannt, dass Bayern den Apotheker:innen auch weiterhin 3 Euro mehr pro durchgeführtem Corona-Schnelltest bezahlen will – und damit ebenso viel wie Ärzten und Ärztinnen. Letztere erhalten nach der Coronavirus-Testverordnung aus dem Hause Spahn 15 Euro je durchgeführtem Test, Apotheken aber nur 12 Euro. In Bayern setzt man auf eine gleiche Vergütung. Eine entsprechende Regelung hatte das Landeskabinett vergangene Woche bis zum 30. Juni verlängert. Andernfalls wäre sie am heutigen Freitag ausgelaufen.