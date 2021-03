Digitales Buchungsportal für NRW gestartet

Damit Test-Apotheken leicht zu finden sind, haben zum Beispiel der Deutsche Apothekerverband (www.mein-apothekenmanager.de) und apotheken.de eine neue Suche nach Testapotheken eingerichtet. In Nordrhein-Westfalen hat nun der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) ein eigenes Portal auf die Beine gestellt.

Rund 450 Apotheken bereits dabei

Auf der Internet-Seite www.testen-in-nrw.de können Bürger:innen nach der nächsten Test-Apotheke oder dem nächsten Testzentrum in ihrer Nähe suchen und gleich online einen passenden Termin buchen. Dazu müssen sie nur die Adresse oder Postleitzahl ihres Standorts angeben. Laut AVWL sind bereits annähernd 300 Apotheken und Testzentren in Westfalen-Lippe, rund 450 in ganz NRW, die die Schnelltest-Software No-Q (für „no queue“ /keine Schlange) nutzen, registriert und bieten ihre Termine an. Darüber hinaus gebe es weitere Apotheken und Testzentren, die zwar diese Plattform nicht nutzten, aber ebenfalls Testungen anböten und ihre Angebote über andere Wege – auch online –zugänglich machten.

Wer seinen Termin über die neue Plattform bucht, erhält dort auch gleich alle erforderlichen Dokumente und Formulare, die er für den Testtermin benötigt. Nach dem Test ist es nicht nötig, vor Ort auf das Ergebnis zu warten – es wird ebenso wie die Test-Bescheinigung digital übermittelt.

Die spezielle Software soll es aber nicht nur den Bürger:innen einfach machen: „Sie

vereinfacht und verkürzt für die Apotheken vor Ort den Testprozess, also die Terminorganisation, die Dokumentation sowie die Berichte an die Gesundheitsbehörden“, sagt AVWL-Vorstandsmitglied Olaf Elsner. „Ohne diese digitale Unterstützung wäre die Vielzahl der Testungen für die Apothekenteams, die stark vom Fachkräftemangel betroffen sind, kaum machbar.“

AVWL-Chef Klaus Michels ist mit westfälisch-lippischen Weg höchst zufrieden: „Damit wird das flächendeckende Vor-Ort-Apothekennetz zu einem der größten und dichtesten Teststellenverbünde im Land. Das zeigt einmal wieder, dass die Apotheken vor Ort unverzichtbar sind – nicht nur zur Eindämmung der Pandemie.“