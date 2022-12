Lucha: Apotheken sollen freie Grippe-Impftermine melden

Auch in Baden-Württemberg ist die Grippewelle in vollem Gange und die Krankheitsausfälle nehmen zu. „Jetzt ist immer noch der richtige Zeitpunkt für eine Impfung für alle, die noch keine haben“, sagt Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) laut einer Pressemitteilung seines Hauses am Donnerstag in Stuttgart. Üblicherweise habe die Grippesaison ihren Höhepunkt im Februar und März. Zwei Wochen dauert es etwa, um den vollständigen Impfschutz gegen Influenza aufzubauen. „Nehmen Sie das ernst. Die echte Grippe Influenza ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung“, warnt der Minister.

Auch Grippe-Impftermine über Impfportal des Landes buchbar

Um impfwillige Bürgerinnen und Bürger bei der Terminsuche zu unterstützen, erweitert das Land jetzt sein Impfportal: Ab dem morgigen Freitag sollen auf impftermin-bw.de neben Terminen für die COVID-19-Impfung auch solche für die Immunisierung gegen Grippe angeboten werden. „Nutzen Sie die Erweiterung unseres Impfterminportals und schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe“, appelliert Lucha an die Bevölkerung. Der große Vorteil des Portals sei, dass man bei Bedarf die Grippe- und Corona-Impfung kombinieren kann. „Und allen Ärztinnen und Ärzten sowie allen Apotheken rufe ich zu: Pflegen Sie viele Termine für die Grippeschutzimpfung in das Portal ein.“

Rund 66.600 Corona-Impftermine seien bereits über das Portal des Landes vergeben worden. Nun will das Ministerium auch der Grippeimpfung neuen Schub verleihen. Lucha: „Alle, die sich gegen die Grippe impfen lassen, tragen dazu bei, sich und andere zu schützen. Da nur 31 Prozent der Über-60-Jährigen zurzeit ihre zweite Corona-Auffrischimpfung haben, ist auch hier noch Luft nach oben. Insbesondere für diese Personengruppe ist auch die Grippeschutzimpfung von großer Bedeutung. In diesem Fall bietet sich ein kombinierter Impftermin ganz besonders an.“

Einfach und wohnortnah

Die Termine für Corona-Impfung und Grippeschutzimpfung lassen sich der Mitteilung zufolge über impftermin-bw.de oder 0800/28227291 „wie gewohnt, einfach und wohnortnah“ auswählen. Speziell für Menschen, die keinen Hausarzt haben, biete die Buchung über das Impfterminportal des Landes eine gute Option, unkompliziert an einen Impftermin zu kommen.

Ab dem 1. Januar 2023 werden alle Corona-Schutzimpfungen in Baden-Württemberg von Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Apotheken übernommen. Die Impfstützpunkte und mobilen Impfteams des Landes, die bislang noch in den Stadt- und Landkreisen unterwegs sind, fallen weg. Über das Impfterminportal bleibe dennoch der niederschwellige und wohnortnahe Zugang zu impfenden Stellen aufrechterhalten.