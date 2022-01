Ist die Grippesaison 2021/22 schon vorbei?

Eine Grippeschutzimpfung kann aus Expertensicht auch in diesen Tagen noch ratsam sein – trotz bislang vergleichsweise niedriger Infektionszahlen. Der weitere Verlauf der Influenzasaison sei noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, für Entwarnung sei es aber in jedem Fall zu früh, sagte Grippe-Expertin Silke Buda vom Robert Koch-Institut (RKI) auf dpa-Anfrage.

Bislang seien die wissenschaftlichen Kriterien für den Beginn der Grippewelle in Deutschland zwar nicht erfüllt. Dass sich der Erreger aber in den kommenden Wochen noch verstärkt ausbreitet, ist Buda zufolge nicht ausgeschlossen. „Es ist noch nicht zu spät für Impfwillige, sich die Grippeschutzimpfung geben zu lassen. Im Gegenteil, in der derzeit unklaren Situation wäre es sogar besonders gut“, sagte Buda.

Auch Apotheken impfen vielerorts gegen Grippe

In der Regel beginnen saisonale Grippewellen nach dem Jahreswechsel, der Höhepunkt wird häufig Ende Februar, Anfang März erreicht. Vor diesem Hintergrund wird normalerweise ab dem Herbst geimpft. Seit der Saison 2020/21 dürfen auch Apotheker:innen Menschen gegen Influenza immunisieren. Voraussetzung ist, dass sie sich in einer Region befinden, für die zum Beispiel der örtliche Apothekerverband mit einer Krankenkasse ein solches Modellprojekt vereinbart hat. Deutschlandweit sind laut ABDA-Information etwa 2.600 Apothekerinnen und Apotheker bereits dafür geschult (Stand: Ende November 2021), inzwischen dürften es schon deutlich mehr sein.