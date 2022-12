Pseudoarztnummern dienen als Platzhalter für individuelle Arztnummern bei Ärzten, die in stationären Einrichtungen tätig sind. Sie sind als Zwischenlösung gedacht, bis alle Ärzte eine individuelle Nummer erhalten haben. Da die Pandemie die Abläufe bei der Vergabe dieser Nummern behindert hat, gab es mehrfach Übergangsregelungen für die eigentlich verpflichtende Nutzung bei BtM- und T-Rezepten.

Doch diese Übergangsfrist wurde zuletzt nicht mehr verlängert. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein informierte in einem Rundschreiben, dass die Frist am 31. Dezember 2022 endet. Damit gelte ab dem 1. Januar 2023 für BtM- und T-Rezepte im Entlassmanagement gemäß § 2 Nr. 5 der Anlage 8 des diesbezüglichen Rahmenvertrags, dass die Verwendung einer Pseudoarztnummer „4444444“ plus Fachgruppencode bei diesen Verordnungen nicht mehr zulässig ist. Als Hintergrund wird dazu auf die Auskunft der Deutschen Krankenhausgesellschaft verwiesen, nach der schon jetzt alle in Krankenhäusern tätigen Ärzte eine eigene Krankenhausarztnummer besitzen und verwenden würden.