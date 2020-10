Pseudoarztnummer auf BtM- und T-Entlassrezepten bis März 2021 zulässig

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) einige formale Erleichterungen für die Versorgung in der GKV beschlossen, die teilweise bereits wieder aufgehoben sind. Dies betrifft insbesondere die Ausnahmeregel, dass bei BtM- und T-Entlassrezepten eine Pseudoarztnummer verwendet werden darf. Die Ausnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses hatte bereits zum 1. Juli geendet. Im Anschluss an diese Regelung griff eine Empfehlung des GKV-Spitzenverbands an die Mitgliedskrankenkassen, für eine Übergangszeit in dieser Angelegenheit auf Retaxierungen zu verzichten. Damit konnten Apotheken weiter alle Arten von Entlassrezepten mit einer Pseudoarztnummer plus Fachgruppencode anstelle der individuellen Arztnummer abrechnen. Diese Übergangsregel sollte zunächst bis zum 30. September 2020 gelten. Damit stellt sich nun die Frage, wie es weitergeht.