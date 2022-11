Änderungen könnte es in Zukunft an der Berechnung der Dividendenhöhe für die einzelnen Mitglieder geben. Laut Kuck erhalten bislang auch Mitglieder, die aus Altersgründen keine eigene Apotheke mehr haben, die gleiche Dividende wie aktive Mitglieder. Diese jahrzehntelang geübte Praxis stelle sich „im Spiegel des demografischen Wandels nicht mehr ganz so unproblematisch dar wie in der Vergangenheit“, so der Vorstandschef. Stand heute würden in fünf Jahren bereits rund 2800 Mitglieder zwischen 60 und 70 Jahren alt sein. Daraus folge, dass zukünftig ein immer größerer Teil der jährlich erwirtschafteten Erträge, die für eine Dividendenzahlung zur Verfügung stehen, an Mitglieder ausgeschüttet werden müsste, die keine Apotheke mehr führen. Dagegen werde der Kuchen für diejenigen, die im Berufsleben stehen und zur Erwirtschaftung der Erträge beitragen, immer kleiner.