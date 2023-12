Appell aus der Praxis: Retaxverzicht für Umgang mit dem E-Rezept

Bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Rostock-Warnemünde berichtete der Verbandsvorsitzende Axel Pudimat, die Stimmung beziehungsweise die wirtschaftliche Situation in den Apotheken sei häufig miserabel. „Pläne machen? Das lassen die meisten lieber sein“, erklärte Pudimat und verwies auf Personalmangel, Lieferengpässe, noch mehr Bürokratie beim E-Rezept und die jüngsten Wirtschaftsdaten der Apotheken. Zu den erwarteten Betriebsergebnissen meinte Pudimat: „Ein Drittel der Apotheken funktioniert im Prinzip schon nicht mehr.“