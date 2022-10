Apothekerin Doreen Wegner lässt alles raus: In den vergangenen Jahren hat sich bei ihr viel Frust über die Gesundheitspolitik in Deutschland angestaut – nun hat sie ein Ventil gefunden. In ihrer Apotheken-Version des Grönemeyer-Hits „Was soll das“ wendet sie sich mit Blick auf die Erhöhung des Kassenabschlags an die Abgeordneten in Berlin und insbesondere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Während der Pandemie haben wir viel getan, jetzt seid ihr dabei uns wegzusparen – was soll das?“