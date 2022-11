Neue Strukturen und Sicherstellungszuschlag für unterversorgte Regionen?

Als mögliches Konzept für die Gesundheitsversorgung in dünn besiedelten Regionen kann sich Harald Terpe (Grüne) eine Orientierung an regionalen Bedarfssituationen vorstellen, wie bei den Gesundheitsregionen, die in der Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern definiert wurden. Wenn die Gesundheitsversorgung zur Daseinsvorsorge gehöre, müsse sich ihre Struktur ändern. Außerdem erinnerte Terpe an die Diskussionen zur Änderung der Apothekenhonorierung von 2004. Diese stelle die Heilberuflichkeit in den Vordergrund. Da das Honorar jedoch nicht der allgemeinen Entwicklung gefolgt sei, müsse darüber nun gesprochen werden. Zugleich kann sich Terpe im Zuge eines künftigen Regionalisierungskonzepts eine Sicherstellungszulage für Apotheken in unterversorgten Gebieten vorstellen.