Kommt im Nordosten die „Apotheke plus“?

Am kommenden Sonntag sind nicht nur Bundestagswahlen. In Mecklenburg-Vorpommern wird auch der Landtag neu gewählt. In Umfragen liegt die mit der CDU regierende SPD weit vorn – sie punktet nicht zuletzt mit ihrer beliebten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die Sozialdemokratin hält sich derzeit noch bedeckt, ob sie die bestehende Koalition fortsetzen will. Theoretisch wäre wohl auch ein Bündnis mit den Linken möglich. Was können die Apotheken im Land von den Parteien erwarten? Die DAZ hat nachgefragt.